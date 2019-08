Fehlerhafte Schweizerinnen verpassen EM-Final

Bittere Niederlage: Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré verlieren den EM-Halbfinal. Die beiden Schweizerinnen spielen nun am Samstagabend in Moskau (18.30 Uhr MEZ) um Bronze. Im Halbfinal unterliegen sie den Polinnen Kinga Wojtasik und Katarzyna Kociolek in drei Sätzen 21:18, 18:21, 8:15.