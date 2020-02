Die Welt nimmt Abschied von Kobe Bryant In einer emotionalen Gedenkveranstaltung nehmen tausende Menschen Abschied von Kobe Bryant. Auch wird bekannt, dass Bryants Witwe Klage einreicht. nih/dpa

Vanessa Bryant trauert um ihren Mann und ihre Tochter. (Video: ESPN via Youtube)

Tausende Menschen haben bei einer Gedenkveranstaltung Abschied von dem bei einem Helikopter-Absturz gestorbenen Basketball-Superstar Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna genommen. Die Veranstaltung unter dem Motto «Eine Feier des Lebens für Kobe und Gianna Bryant» fand am Montag im Staples Center in Los Angeles statt, das 20'000 Menschen fasst. Die Witwe Vanessa Bryant erinnerte in einer bewegenden Ansprache an ihre Tochter und an ihren Ehemann.

Bryant (41), seine Tochter (13) und sieben weitere Menschen waren am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Die Gruppe befand sich auf dem Weg vom John Wayne International Airport zu einem Basketball-Turnier in der Mamba Sport-Akademie, als der Helikopter bei Nebel nordwestlich von Los Angeles in einem hügeligen Gelände abstürzte. Die Untersuchung der Unfallursache dauert an.

Beyonce singt bei Gedenkzeremonie Kobe Bryants Lieblingslieder. (Video: ESPN via Youtube)

«Dies ist ein trauriger Tag, aber es ist auch eine Feier»

«Ich vermisse sie so sehr», sagte Vanessa Bryant am Montag über ihre Tochter. «Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen.» Sie fügte hinzu: «Ich werde ihr nicht sagen können, wie wunderschön sie an ihrem Hochzeitstag aussieht.»

Vanessa Bryant rang bei ihrem Auftritt immer wieder um Fassung. Sie sagte, sie sei Kobes erste Liebe gewesen. «Wir hatten wirklich eine unglaubliche Liebesgeschichte.» Ihr Ehemann sei charismatisch, liebevoll, romantisch und ein Gentleman gewesen. «Wir hatten gehofft, gemeinsam alt zu werden.» Mit Blick auf ihren Ehemann und ihre verstorbene Tochter sagte sie: «Gott wusste, dass sie nicht ohne einander auf dieser Erde sein konnten. Er musste sie gemeinsam nach Hause in den Himmel bringen.»

Moderiert wurde die Gedenkveranstaltung von TV-Entertainer Jimmy Kimmel. Dem Moderator kamen selber die Tränen, als er an Bryant erinnerte. «Dies ist ein trauriger Tag, aber es ist auch eine Feier», sagte er. «Das einzige, was wir tun können, ist, dankbar zu sein für die Zeit, die wir mit ihnen hatten.»

Zum Auftakt der Veranstaltung war Beyoncé aufgetreten. Die Sängerin sagte: «Ich bin hier, weil ich Kobe liebe.» Beyoncé beendete ihre Darbietung nach zwei Liedern mit einer Kusshand Richtung Himmel. Auch Shaquille O'Neal trat bei der Feier auf und sprach zu seinem Freund Kobe Bryant, erzählte Anekdoten. Neben O'Neal wohnten auch die Basketball-Legenden Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar und Bill Russell dem rund zweieinhalbstündigen Festakt im Staples Center bei.

Bryants Witwe verklagt Helikopterfirma

Während der Gedenkfeier wurde zudem bekannt, dass die Witwe des Sportlers gerichtlich gegen ein Flug-Unternehmen in Kalifornien vorgeht. So hat sie US-Medienberichten zufolge Klage gegen den Betreiber Island Express Helicopters eingereicht. Der Pilot, der ebenfalls bei dem Absturz ums Leben kam, habe bei dem Flug im dichten Nebel fahrlässig gehandelt, lautet einer der Vorwürfe. Der «Los Angeles Times» zufolge wird Schadenerersatz in nicht genannter Höhe gefordert.