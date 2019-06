Der Spassvogel, der das halbe Jahr in Kolumbien lebt

Hier einen Spruch, da ein Spässchen – Simon Pellaud hat praktisch immer gute Laune. Der Walliser, der das halbe Jahr in Kolumbien lebt, sorgt im Swiss-Cycling-Team für die Unterhaltung. Dies entgeht auch dem sportlichen Leiter Marcello Albasini nicht. Er beschreibt ihn als «Spassvogel». Für Pellaud geht das in Ordnung. «Damit kann ich leben», sagt der 26-Jährige. «Ich habe viel Freude am Radsport und verbreite die gute Stimmung.» Es sei für ihn auch eine grosse Ehre, an der Tour de Suisse mit dem Schweizer Kreuz auf dem Rücken unterwegs zu sein.