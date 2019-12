Den Dominoeffekt nutzen

Im Durchschnitt fallen in den Partien mit Könizer Beteiligung mit Abstand am meisten Treffer in der Nationalliga A. Der Vergleich mit dem im Angriff ebenfalls starken Leader GC könnte deshalb zu einer weiteren Offensivshow mutieren. «Ein offener Schlagabtausch gegen GC ist möglich. Schon in der Vergangenheit gab es in diesem Duell oft sehr viel Tore», meint Castrischer.

Nach den hervorragenden Ergebnissen in den letzten Wochen können die Könizer ohne jeglichen Druck, aber mit ganz viel Lust und vor allem mit grossem Selbstbewusstein in das Spitzenduell steigen. «Intern erachten wir das Spiel gegen GC als den perfekten Test, ob wir schon so weit sind, auch gegen ein absolutes Spitzenteam unser Spiel durchzubringen. Die Vorfreude ist riesig», sagt Captain Castrischer.