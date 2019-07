Dagegen hätte so mancher Schwimmer wenig einzuwenden. So beliebt Yang in China und offenbar beim Verband auch ist, so schlecht kommt er bei der Konkurrenz an. Horton nannte Yang bereits bei Olympia 2016 einen Betrüger, damals stand er noch zuoberst auf dem Podest und der Chinese daneben. Camille Lacourt, Franzose und Inhaber des Europarekords über 100 m Rücken, schloss sich Horton an mit der Vermutung, Yang würde lila pinkeln.

«Ein kleiner Unfall mit Doping»

Drei Jahre später hat Yang noch immer wenig Freunde in der Szene. Weltrekordhalter Adam Peaty sagt, er wolle nicht sehen, dass «dieser Typ gegen seine Teamkollegen antritt, die extrem hart arbeiten, um hier zu sein». Der deutsche Athletensprecher Jacob Heidtmann fügt an: «Dass der hier schwimmt, ist eine Frechheit.» Er sei froh, dass mit Horton endlich jemand ein Zeichen gesetzt habe.

Ein Zeichen, das bei Yang später doch noch Spuren hinterliess. Biss er für das Siegerfoto noch in seine Medaille, soll er später im Gespräch mit chinesischen Journalisten Tränen verdrückt haben. Zu Hortons Aktion sagt er an der Pressekonferenz nach der Medaillenübergabe: «Es ist okay, wenn man mich persönlich nicht respektiert, aber bei der Siegerehrung sollte man mein Land respektieren.»

Das ist Horton relativ gleichgültig. «Ihr wisst, wie unser Verhältnis ist», sagt er zu den in Südkorea anwesenden Journalisten, «seine Taten, und wie mit ihnen umgegangen wird, sprechen lauter als alles, was ich je sagen würde.» Was Horton damit meint, lässt sich am besten mit diesem Zitat von Cornel Marculescu beschreiben: «Man kann Stars nicht von einer Schwimm-WM ausschliessen, nur weil sie einen kleinen Unfall mit Doping hatten.» Marculescu ist Generalsekretär der Fina.