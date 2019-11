Das Feindbild ist wieder da

Der Termin wirkt wie das Ende eines jahrelangen Streits. Ende 2016 hatte Kaepernick letztmals auf dem Spielfeld gestanden, im Dress der San Francisco 49ers, doch danach fand er keinen Verein mehr. Grund: Der Spielmacher hatte in jener Saison begonnen, zur Nationalhymne zu knien. Er protestierte damit gegen Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und Rassismus generell und wurde dafür vom vornehmlich weissen NFL-Publikum angefeindet. Auch vom US-Präsidenten, der ihn indirekt einen «Hurensohn» schimpfte.

Colin Kaepernick kniet gemeinsam mit Eli Harold (l.) und Eric Reid (r.) während der Nationalhymne vor der Partie gegen die Dallas Cowboys. (Bild: Michael Zagaris/San Francisco 49ers/Getty Images)

Eine Verschwörung?

Für die «Black Lives Matter»-Bewegung wurde Kaepernick zur Ikone, für die Footballteams aber zum heissen Eisen: Nicht ein einziges Mal sei der heute 32-jährige Quarterback zu einem Probetraining oder nur schon zum Gespräch eingeladen, sagte er einmal. Dabei ist sein Spielstil spektakulär und gefragt, dabei fielen ligaweit Quarterbacks wegen Verletzungen aus. Weil Kaepernick dies für eine Verschwörung hielt, verklagte er die NFL, deren Teams Franchisen sind.

Die Liga lenkte im vergangenen Februar in einen Vergleich ein, was als Schuldeingeständnis gewertet wurde, das die NFL gegen 80 Millionen Dollar gekostet haben soll. Doch verpflichtet wurde der Superbowl-Teilnehmer von 2013 auch danach nicht.

Inzwischen aber ist die Not riesig. Mehr als ein Dutzend Teams musste in dieser Saison schon den Spielmacher wechseln, sei es wegen Verletzungen bei Stars wie Ben Roethlisberger (Pittsburgh), Drew Brees (New Orleans) oder Cam Newton (Carolina) oder weil sie den Ansprüchen nicht mehr genügen. Oder gar nie genügt hatten. Carolina verpflichtete im September 2018 zwar Kaepernicks früheren Teamkollegen Eric Reid, der einst an der Seite von Kaepernick zur Nationalhymne kniete und das bis heute tut. Aber im Gegensatz zum Lockenkopf diente Verteidiger Reid dem Pöbel viel weniger als Feindbild.

Kaepernick selbst reagierte überrascht auf die Ankündigung der NFL, für ihn nun ein Probetraining anzusetzen. Auf Twitter wiederholte er, was er seit Monaten und Jahren bekräftigt: dass er in bester Form sei und bereit, dies den Cheftrainern und General Manager zu beweisen. Er schrieb: «Auf diese Gelegenheit warte ich seit drei Jahren.»

I’m just getting word from my representatives that the NFL league office reached out to them about a workout in Atlanta on Saturday. I’ve been in shape and ready for this for 3 years, can’t wait to see the head coaches and GMs on Saturday.

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) November 13, 2019