Brigid Kosgei bricht 16-jährigen Weltrekord

Nur wenig mehr als 24 Stunden, nachdem der 34-jährige Kipchoge in Wien als erster Mann der Welt die 42,195 Kilometer in 1:59:40,2 unter zwei Stunden bewältigt hatte, dominierte Kosgei das Rennen von Chicago von den ersten Metern an. Im Gegensatz zu Kipchoge erzielte Kosgei ihre Leistung in einem offiziellen Rennen auf einer rekordträchtigen Marathonstrecke, so dass der Anerkennung als Weltrekord nichts entgegen stehen dürfte.

Schon die Halbmarathonzeit von Kosgei in 1:06:59 Stunden deutete auf eine Endzeit von 2:14:00 hin, und sie hielt das hohe Tempo bis zum Rennende durch. Lawrence Cherono, der Sieger des diesjährigen Boston-Marathons, gewann in Chicago das Männerrennen in 2:05:45 Stunden.

HISTORY IS MADE!Kenia 's Brigid Kosgei wins the Chicago Marathon and breaks Paula Radcliffe's record which has stood for 16 years!???? https://t.co/cmqgYpudb8#bbcathletics#ChicagoMarathonpic.twitter.com/wM7ZyPvXcS — BBC Sport (@BBCSport) October 13, 2019

Im Rollstuhlrennen der Frauen siegte wie vor einem Jahr die Zentralschweizerin Manuela Schär. Sandra Graf wurde gute Fünfte.