Braucht es Regeln für Laufschuhe?

Nein

Natürlich mussten für den Entscheid die ganz, ganz grossen Buchstaben herhalten: Chancengleichheit! Für alle! So hiess die Begründung des Weltverbandes, warum Laufschuhe nun reglementiert gehören. Nur: Sie ist eine Mär und das Reglementieren von Laufschuhen heuchlerisch.

Denn Chancengleichheit ­existiert in der Leichtathletik ohnehin nicht. Oder ist es zufällig, dass die 184 besten Marathonzeiten von Männern stammen, die entweder Afrikaner sind oder zumindest in Afrika geboren wurden?

Um mögliche genetische Vorteile – ein heikles und auch unbelegtes Argument in diesem Sport – geht es nicht, sondern um den Einfluss sozialer und psychologischer Faktoren.

«Chancengleichheit ist eine Mär. Das zeigen gerade die schnellsten Zeiten im Marathon.»

Schliesslich ermöglichten so manchem Afrikaner seine schnellen Beine den Aufstieg aus der Armut – bis heute. Sie liefen sich also in direktem Sinn aus prekären Verhältnissen. Dass diese Läufer in ihrer Kindheit oft ganz viele Kilometer zu Fuss in die Schule zurücklegen mussten, förderte ihre Ausdauer-Grundlagen von klein auf. Weil diesen Lauf-Aufsteiger-Traum viele Afrikaner hegen, ist zudem enorme Qualität im Trainingsalltag garantiert – wo ganze Gruppen quasi Weltklasse verkörpern.

Dass diese Läufer zudem von Geburt an in der Höhe leben und damit ständig von einem natürlichen Höhentrainings­lagereffekt profitieren, zählt zu diesen besonderen Leben. Stehen diese Läufer dann am Start eines Marathons, haben sie ihren Konkurrenten aus anderen Kontinenten sehr viel mehr voraus als Schuhe, die sie noch schneller machen. Wäre der Leichtathletik-Weltverband also wirklich so stark an Chancengleichheit interessiert, wie er behauptet, müsste er ganz tief in die Lebenswelten seiner Sportler eingreifen. Er hütet sich zu Recht davor. Also sollte er auch die Finger von den Schuhen lassen, sonst handelt er schlicht willkürlich.