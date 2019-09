Bloss weg – selbst wenn es 30 Millionen kostet

Perfekt für die Spielerstadt

Deshalb verpflichteten sie Brown, ein All-Star mit neun Jahren Erfahrung in der NFL. Weil er polarisiert, weil er Spektakel produziert auf dem Feld, weil er Schlagzeilen garantiert und wie geschaffen scheint für den Neubeginn in der Spielerstadt. «Ich bin hier, um jeden im Team besser zu machen», versprach er nach seiner Ankunft, im Club herrschte allgemeines Hochgefühl. Doch leider, wie die Raiders schmerzvoll erfahren sollten, sorgt Brown auch neben dem Platz für reichlich Aufruhr.

It's been a long, transformative offseason, and @AB84 is a big reason why. He's put in the work, ready to remind everyone what he does on Sundays.Watch the full feature here: https://t.co/wMvuusDg0Jpic.twitter.com/31KDSnbhKm — Oakland Raiders (@Raiders) September 2, 2019

Zunächst waren da die Probleme mit dem Helm. Aus zehn verschiedenen Modellen können die NFL-Spieler ihren Helm auswählen, dasjenige, das Brown seit Jahren trägt, ist nicht darunter. Brown schäumte, drohte mit Rücktritt und boykottierte das Training, um zu erzwingen, das veraltete Modell weiter tragen zu dürfen. Durfte er nicht, zweimal entschied ein Schiedsgericht gegen ihn. Zur gleichen Zeit machte ein Foto von Browns Füssen die Runde in den sozialen Medien: Indem er unsachgemäss und ohne Betreuer eine Kältetherapie angewandt hatte, zog er sich Frostbeulen zu und verpasste deshalb fast das gesamte Trainingslager.

Das Team büsste ihn wegen diverser Abwesenheiten mit 54000 Dollar – eigentlich ein Klacks angesichts der über 50 Millionen, die er von den Raiders für drei Jahre erhalten würde. Aber wieder ging Brown auf die Barrikaden. Erst veröffentlichte er die Busse auf Instagram (ein No-Go in der NFL), dann geriet er am Rand einer Trainingseinheit in einen wüsten Streit mit General Manager Mike Mayock. Er nannte diesen einen «cracker» und wäre sogar fast tätlich geworden. Ein Teamkollege konnte das gerade noch verhindern.

Holy crap Antonio Brown just posted this to YouTube. pic.twitter.com/NOrLdo8uli — Dieter Kurtenbach (@dieter) September 7, 2019

Überall sonst wäre das Fass nun wohl übergelaufen, in Oakland genügte das noch immer nicht. Zwei Tage später, letzten Freitag, bat Brown um Entschuldigung und bekannte sich zu den Raiders. An einem Medientermin sagte er: «Ich bin begeistert, hier zu sein und entschuldige mich bei meinen Kollegen und meinem Team.» Im Gespräch mit Cheftrainer Jon Gruden bekräftigte er, am ersten Spieltag für die Raiders auflaufen zu wollen. In der Nacht auf Dienstag starten sie mit einem Heimspiel gegen Denver in die neue Saison.