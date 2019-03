Und nun gewinnt St. Otmar in Thun. Mit 24:17 Treffern bezwingt das Team um Ausnahmekönner Bo Spellerberg den Meister. Erneut bricht damit eine Serie, nachdem sich Suhr jüngst erstmals seit 2006 gegen die Oberländer in deren Bleibe durchsetzte. Martin Rubins Mannschaft wartet auch nach dem dritten Match auf den ersten Heimsieg im neuen Jahr. Ortsübergreifend unterliegt sie zum vierten Mal de suite.

Verzweifeln am gegnerischen Torwart

Die Hausherren beginnen am Samstag sehr wohl gefällig. Wie oft in diesen Wochen liegt der Cupfinalist nach der Startphase vorn, in der 14. Minute führt er 5:2. Bloss: Im Grunde müsste er entrückt sein. 9 Fehlwürfe verzeichnete er. Aurel Bringolf, der Keeper der St. Galler, totalisiert schon 6 Paraden. 19 sinds am Ende, womit das Mitglied der Landesauswahl über die Hälfte aller Würfe hält – und der dritte Gäste-Schlussmann in Folge ist, der in Thun gross aufspielt.

61 Tore hat Wacker 2019 bisher zu Hause erzielt. Das ist eine ausgesprochen tiefe Zahl. Sie repräsentiert die Verunsicherung jedes Einzelnen. Ausländer Phillip Holm bleibt wie zuletzt in Schaffhausen ohne Treffer. Routinier Roman Caspar schiesst viermal, jeweils erfolglos. Topskorer Ivan Wyttenbach glänzte in den bisherigen beiden Saisonspielen gegen St. Otmar; diesmal agiert er gehemmt. Und mit Jonas Dähler und Thomas Lanz enttäuschen am Samstag auch die bislang verlässlichsten Kräfte.

Hoffen auf den Leader – und auf die Rückkehrer

In der 18. Minute gehen die Gäste in Führung. Die Thuner bleiben lange dran. Ihre Leistung ist nicht ganz so schlecht, wie es das Ergebnis suggeriert. Sie verlieren auch deswegen so hoch, weil sie in der Schlussviertelstunde all-in gehen und nicht mehr so effektiv verteidigen wie zuvor.

Zu denken geben dürfte den Oberländern unter anderem, dass St. Otmar keinen besonders guten Tag erwischt und trotzdem mühelos obsiegt. Spellerberg spielt für seine Verhältnisse lange gar richtig mies.

Der Meister ist gerade viel zu sehr von Nicolas Raemy abhängig. Die verletzten Nicolas Suter, Ron Delhees, Damien Guignet und Luca Linder werden sehnlichst zurückerwartet. Bloss erweckte zuletzt keiner von ihnen den Eindruck, am Mittwoch im Heimspiel gegen den BSV Bern (19.30 Uhr) auch ganz bestimmt auflaufen zu können. Vielleicht wird da die nächste Serie reissen. Von den letzten zehn Derbys verlor Rubins Ensemble keins.

Wacker - St. Otmar 17:24 (8:10) 920 Zuschauer. – Wacker: Winkler/Wick; Holm, Felder (2), Raemy (4), Dähler (1), Sorgen, Lanz (1), Wyttenbach (2), Friedli (3), Simon Huwyler, Gruber, Stefan Huwyler, Krainer (4), Christinat, Caspar. – Wacker ohne Lüthi (Solothurn).