Im Fussball haben wir den Meistertitel, im Unihockey ebenfalls, der Schwingerkönig ist ein Berner – nun ist es also an der Zeit, auch den Pokal im Handball in den Kanton zu holen.

Wacker Thun liegt mir am Herzen. Mit Luca Linder begann ich 2007 in Bern mein Sportstudium, später stiess Topskorer Lukas von Deschwanden hinzu. Ging es in den Vorlesungen um Handball, konnte ich von ihnen einiges abschauen. Der Kontakt ist nie abgerissen, im Gegenteil, wir sind Freunde, und ich bin ein Fan dieses sympathischen Vereins geworden.

Es ist kein Zufall, fühle ich mich mit Wacker verbunden. Die Physiotherapeuten Cyril Dähler und Jörg Gyger betreuen auch mich, zudem trainiere ich am Dienstagabend jeweils zeitgleich mit Wacker im Schwingkeller, der sich in der Lachenhalle befindet.

Schon mehrmals sind die Handballer zu uns ­rübergekommen, haben ihre Qualitäten im Sägemehl bewiesen. Und ich muss sagen: Die meisten von ihnen haben sich alles andere als ungeschickt angestellt. Sie sind gross und kräftig, auch wendig und reaktionsschnell.

Am fehlenden Gewicht könnte man problemlos arbeiten. Gerne würde ich mit einigen von ihnen trainieren. Die Idee ist, dass ich in der nächsten Saison einmal eine Einheit mit dem Team absolvieren werde. Ins Tor stellen werde ich mich sicher nicht . . .

Finalspiel 1 verfolgte ich am Samstag vor Ort, die knappe Niederlage war bitter. Ich denke, die Winterthurer liegen absolut in Reichweite. Wacker wird die Serie drehen. Wir Berner haben schliesslich das Siegergen.» (Berner Zeitung)