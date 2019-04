Wiler-Ersigen eliminiert Köniz

Am Ende eines denkwürdigen Spiels war Floorball Köniz entthront. Wiler-Ersigens Marco Rentsch hatte in der sechsten Minute der Verlängerung nach einer Drehung um die eigene Achse das 6:5 gebucht. Dem Milchtechnologen aus Ranflüh gelang der Schlusspunkt unter eine irre Partie, die den Emmentalern den vierten Sieg in der Serie (4:1) brachte und sie in den Superfinal vom 27. April in Kloten hievte.