Wer als Headcoach in der National Football League (NFL) engagiert ist, fürchtet ihn: den Black Monday. Es ist der erste Tag nach Abschluss der regulären Saison. Der Tag, an dem die Entscheidungsträger der Clubs auf die Tabelle schauen und darüber befinden, ob ihnen das genügt, was ihre Organisation geleistet hat. Weil die Antwort traditionell bei so mancher Organisation negativ ausfällt und diese als Konsequenz ihren Trainer entlässt, spricht man eben vom schwarzen Montag. In diesem Jahr fiel er auf den 31. Dezember.