Wer ist der Grösste der Grossen?

Doch dann kam James Harden in die Gänge. Musste er auch, da war sonst keiner, der dieses Team hätte tragen können, das im vergangenen Playoff wie der angehende NBA-Champion ausgesehen hatte – bis sich Paul im entscheidenden Spiel gegen den nachmaligen Meister Golden State Warriors verletzt hatte.

Man kennt ihn auch ohne

Harden tat das, was er am besten kann: Er warf Korb um Korb. Mit Vorliebe aus der Distanz, von hinter der 3-Punkte-Linie. Das schenkt ein, dafür ist der 1,96 Meter grosse Harden berühmt, den sie alle nur «The Beard» nennen.

Harden wäre wohl auch ohne seinen Bart eine NBA-Ikone geworden. Er hat einen Trick perfektioniert, den kein anderer nur ansatzweise so gut beherrscht: den Step Back. Harden dribbelt mit dem Ball an der 3-Punkte-Linie und versucht, sich gegenüber dem Verteidiger so viel Raum zu verschaffen, dass er werfen kann. Er tut dies, indem er einen Angriff antäuscht, und das so überzeugend, dass sein Gegner reagiert – nur um dann im gleichen Bewegungsablauf wieder einen Schritt zurück zu machen («Step Back») und den 3-Punkte-Wurf am auf dem falschen Fuss erwischten Verteidiger vorbei abzufeuern.

Das klappte bereits vergangene Saison hervorragend – gut 30 Punkte erzielte er pro Spiel. Das war Liga-Bestwert, Harden wurde unbestrittener MVP.

Mehr Punkte als alle

Nach dem katastrophalen Start brauchte es diesmal den überragenden Harden umso dringender. Und der 29-Jährige lieferte: Die Rockets und mit ihnen Hardens Schweizer Center Clint Capela könnten die Regular Season im Westen als Zweite abschliessen. 36 Punkte erzielte Harden dafür durchschnittlich, klar Liga-Bestwert, und dabei schaffte er auch eine Serie von 32 Spielen mit mindestens 30 Punkten. Das war zuvor einzig Wilt Chamberlain gelungen, dem in allen «ewigen» Statistiken überragenden Skorer aus den 60er- und 70er-Jahren.

Hier beginnt der Expertenstreit: Kann einer, der primär individuell brilliert, als wertvollster Spieler ausgezeichnet werden? Es ist ein interessanter Aspekt der MVP-Wahl, dass es da keine klaren Kriterien gibt, dass jedes Mitglied des wahlberechtigten Medienpanels das für sich entscheiden muss.

Harden könnte es vielleicht sogar verschmerzen, bei der MVP-Wahl übergangen zu werden, wenn er und die Rockets dieses Mal dafür die Warriors besiegen. Denn so sehr «Der Bart» zu einem der Gesichter der Liga wurde: Ein Meistertitel fehlt ihm noch immer. Paradoxerweise könnte ihm nun die grossartige Saison dafür in die Quere kommen: Kein anderer Teamleader wurde nur ansatzweise so forciert wie Harden. Vielleicht wird irgendwann auch dieses Punktekraftwerk müde.