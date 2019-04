Wenn der Final nicht gut genug ist

Benjamin Gischard klopft auf den Tisch. «Im Moment bin ich fit, so fit wie schon lange nicht mehr», hält er fest. Für einen 23-Jährigen ist das an und für sich keine überraschende Aussage.

Aber Gischard ist Kunstturner, und als solcher betreibt er gewissermassen Raubbau am eigenen Körper. Allerdings beklagte er in den letzten Jahren doch besonderes Verletzungspech, weil er selten in bester körperlicher Verfassung an einen bedeutenden Wettkampf antreten konnte, es ihn entweder in den Schultern oder den Füssen zwickte. Tempi passati.