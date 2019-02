Dabei war Ursenbacher gerade voll des Glücks. Schliesslich hatte der 22-jährige Schweizer in dieser 3. Runde des Welsh Open in Cardiff nicht irgendjemanden besiegt, sondern Ronnie O’Sullivan, den fünffachen Weltmeister, «The Rocket». Den Mann, den er sein Idol nennt. Den Mann, der der Grund dafür gewesen ist, dass sich Ursenbacher überhaupt für Snooker interessierte. Als er mit 12 beim Snooker Club Basel anfing, wurde O’Sullivan gerade zum dritten Mal Weltmeister. Über 10 Millionen Pfund Preisgeld hat der Brite aus den Midlands in seiner Karriere verdient.

«Diesmal war ich der Käfer»

«Das ist mein grösster Sieg», sagte Ursenbacher hinterher. «Ich hätte nicht gedacht, ihn schlagen zu können, aber ich habe meine Chancen genutzt.» Nachdem O’Sullivan im sechsten Frame beim Versuch scheiterte, den gelben Ball zu lochen, konterte Ursenbacher seinerseits mit einem brillanten Stoss auf Gelb. Kurz darauf gewann er den entscheidenden vierten Punkt und stand als Sieger fest.

O’Sullivan freute sich hinterher für den Aargauer aus Rheinfelden. «Manchmal bist du der Käfer und manchmal die Windschutzscheibe. Ich war diesmal der Käfer», schrieb er auf Twitter. Zu www.worldsnooker.com sagte er: «Der bessere Spieler hat gewonnen. Er hat einige grossartige Bälle gespielt, und ich muss ihn einfach loben. Es macht Spass, ihm zuzusehen.» Der Kommentator des TV-Senders BBC jubelte gar: «Hier verdrängt einer Roger Federer von den Titelseiten. Die Schweiz hat einen neuen Champion.»

Some days you’re the bug, and some days your the windscreen, today I was the bug, well played to @SwissNR1 you played good today, good luck for the rest of the event ????

— Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) 14. Februar 2019