Die Rad-Elite war am Wochenende beim Omloop Het Niewsblad in Belgien im Einsatz. Zuerst die Männer, zehn Minuten später starteten die Frauen.

Die Männer gingen ihr Rennen von Merelbeke über 200 km nach Ninove sehr gemächlich an. Dies wurde der Schweizerin Nicole Hanselmann zum Verhängnis. Die 27-jährige Zürcherin attackierte nach sieben Kilometern und kam weg. Sie fuhr rund 30 Kilometer solo und trat so fest in die Pedalen, dass sie die vorher gestarteten Männer beinahe einholte. Die Veranstalter stoppten die Schweizerin, als sie die Mannschaftswagen der Männer erreichte, die hinter dem Feld herfuhren.