Gibt es etwas Besseres, als am Sonntagmorgen den Wecker Wecker sein zu lassen? Auch Langläufer denken so. Mit einer Ausnahme: Am zweiten Märzsonntag, dem Tag des Engadin Skimarathons. Wer am Engadiner teilnimmt, muss beizeiten aus dem Bett. Der Startschuss ertönt zwar erst um 8.30 Uhr. Die letzte Kategorie, die Volksläufer, geht sogar erst 50 Minuten später auf die Strecke – an sich humane Uhrzeiten. Nur ist der Startort Maloja nicht eben um die Ecke gelegen. Um dorthin zu gelangen, ist eine schöne Portion Logistik nötig.