Wacker: Es bleibt bei einem Punkt

Die Schlussphase ist angebrochen, da wird den Thunern bewusst: Sie werden auch an jenem Tag leer ausgehen. Fünf Minuten dauert die Partie noch, 26:31 lautet das Skore. Mindestens zehn weitere Monate muss Wacker warten auf den Premierensieg in der Champions League. Einen Punkt in zehn Partien holten die Berner Oberländer heuer, genauso wie 2013/14, als sie erstmals an der Königsklasse teilgenommen hatten.