Wacker gewinnt in letzter Sekunde

Zum fünften Mal trafen Wacker Thun und Pfadi Winterthur in der laufenden Saison aufeinander. Und wie in den vier Partien zuvor gewann auch im zweiten Spiel des Playoff-Finals die Auswärtsmannschaft: Die Berner Oberländer setzten sich dank eines Tores unmittelbar vor Spielschluss mit 24:23 durch.

Wie schon im ersten Finalspiel, als Pfadi den Sieg erst in der Overtime sicherstellen konnte, war es eine enge Angelegenheit. Die Thuner drohten in den letzten Minuten eine eigentlich komfortable Führung noch zu verspielen. Die Winterthurer konnten in der Schlussminute ausgleichen, doch der letzte Angriff gehörte Wacker – und ebenjener brachte letztlich den Sieg. (mb)