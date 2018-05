Wacker gerät in Rücklage

Enttäuschung und Frustration sind riesig. Wacker unterlag im ersten Vergleich in der Ausmarchung um den Meistertitel in der Verlängerung. Pfadi setzte sich 23:22 durch, nachdem die Winterthurer 1:4, 6:9 und 9:12 in Rückstand gelegen waren.

Die Thuner hatten vorübergehend auch in der Overtime die Nase vorn, gaben den Ball 20 Sekunden vor Schluss bei Gleichstand aber fahrlässig her und kassierten unmittelbar vor dem Ende den entscheidenden Treffer. Nationalspieler Roman Sidorowicz war aus halblinker Position erfolgreich.

Spiel 2 am Dienstag

In der Best-of-5-Serie liegt Martin Rubins Team nach der Heimniederlage in Rücklage. Entscheiden die Zürcher am Dienstag ihr erstes Heimspiel für sich, haben sie am Freitag in der Lachenhalle bereits einen Matchball im Kampf um das Championat.

Einige Thuner kamen in der ersten Begegnung mit den in der Defensive sehr starken Winterthurern nicht auf Touren, Hoffnungsträger Lenny Rubin etwa, der erst gegen Ende der Partie zu treffen begann. Eine gute Leistung zeigten Lukas von Deschwanden, der 10-mal traf, sowie Keeper Marc Winkler. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)