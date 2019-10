WM-Bronze für Kambundji!

Kambundji erwischte einen starken Start, und sie blieb auch auf den letzten Metern relativ locker, als es darum ging, den Ehrenplatz zu verteidigen. «Ich habe so gehofft, einen Finalplatz zu schaffen. Aber eine Medaille, damit hätte ich nie gerechnet», sagte sie und fügte danach Mujinga-like an: «I ha hennä Fröid!»

Doch sie war sich ihres Exploits zuerst nicht sicher. Was keine Überraschung ist, denn zuletzt bekundete Kambundji an Grossanlässen viel Pech: Vor Jahresfrist hatte sie an der EM in Berlin dreimal Rang 4 belegt, am Sonntag dann verpasste sie in Doha den WM-Final über 100 m um lediglich fünf Tausendstelsekunden. Nun ist es für die 27-Jährige tatsächlich aufgegangen. Es ist gewiss ihr grösstes Erfolgserlebnis, höher zu werten noch als die EM-Bronzemedaille über 100 m 2016 und den 3. Rang über 60 m an der Hallen-WM 2018.

Und welchen Wert dieser 3. Platz für Swiss Athletics hat, zeigt ein Blick zurück: Seit den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 haben Schweizer sieben Medaillen gewonnen. Das letzte Erfolgserlebnis allerdings liegt zwölf Jahre zurück, als Viktor Röthlin im Marathon in Osaka ebenfalls Bronze gewann.