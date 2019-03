Von Kugeln und Krisen

Der Konstante, Beat Feuz

15 Rennen, 7 Podestplätze – der Emmentaler hat wieder eindrücklich geliefert. Auch in diesem Winter war er der beste Schweizer, erneut gelang es nur ihm, sich eine kleine Kristallkugel für den Gewinn einer Disziplin zu ergattern. In der Abfahrt ist Feuz konstant und zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Der Tolggen im Reinheft ist die verpasste WM-Medaille, nach Rang 4 in Are wetterte der 32-Jährige übers Wetter, haderte mit den Hundertsteln.

Feuz gewann zwar nur ein Rennen, und doch sei die These gewagt, dass er so gut fuhr wie nie zuvor. Weil er bewiesen hat, auf allen Abfahrten um den Sieg mitreden zu können, sogar auf den von ihm wenig geliebten Strecken Grödens und Bormios mit dritten Rängen glänzte. Der Super-G geniesst nicht mehr Priorität, in dieser Sparte fehlt ihm zuweilen das nötige Vertrauen. Feuz wird weiterfahren – die Familie könnte ihn künftig noch häufiger begleiten.

Die Frustrierte, Joana Hählen

Das mit dem Schweizer Uhrwerk ist so eine Sache. In Crans-Montana funktionierte die Zeitmessung mehr schlecht als recht, gleich bei vier Schweizerinnen stieg sie aus – das Ranglistenchaos war angerichtet. Leidtragende des Skandals war Joana Hählen, welche die Abfahrt als Zweite beendete, nach einem Protest der Österreicherinnen und erneuter Prüfung der handgestoppten Zeiten jedoch auf Rang 4 zurückversetzt wurde. Der erste Podestplatz in der Karriere der Lenkerin löste sich in Luft auf, drei Wochen später sagt sie, die Geschehnisse nicht gänzlich verarbeitet zu haben. In Ruhe lässt sie die Angelegenheit nicht, wobei rechtliche Schritte aussichtslos wären.

Natürlich geht es auch um Geld, mit Platz 2 hätte Hählen – welche mit der für einige schwer verständlichen Nichtberücksichtigung für den WM-Super-G einen ersten bitteren Moment in diesem Winter zu akzeptieren hatte – den Nationalmannschaftsstatus behalten. Wie auch immer: Mit sieben Top-15-Plätzen fuhr Hählen konstanter denn je, das lädierte Knie bereitet ihr keine Probleme mehr.