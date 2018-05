Von A bis W überzeugend

Simona Aebersold (20/Brügg): Die Seeländerin war nicht bloss wegen Rang 3 in der Mitteldistanz die Entdeckung dieser EM. Wie sie sich in ihrem letzten Junioren-Jahr in die internationale Elite schob, verdient Anerkennung.

Läuferisch hält sie mit den Besten mit. Von mangelnder Routine gegenüber den Weltbesten ist nichts zu erkennen. Nichtsdestotrotz steuert sie im Sommer die Junioren-WM an und die Fortsetzung ihrer bis­herigen Serie mit sieben Weltmeistertiteln. Die Elite-WM in Lettland wird sie auslassen.

Jonas Egger (23/Burgdorf): «Die Energie will ich mitnehmen und nutzen», sagt er rückblickend auf seinen internationalen Einstand. Mit Platz 9 über die Mitteldistanz belegte er erstmals auf höchster Ebene einen Top-10-Platz.

Und wegen der Verletzung von Teamkollege Andreas Kyburz kam er zu einem zweiten Einsatz. Im zweiten Staffelteam der Schweiz hielt er auf der Startstrecke mit den Besten mit. «Diese EM hat mich sehr glücklich gemacht», sagte Egger.

Sabine Hauswirth (30/Kirchenthurnen): Wunder habe sie keine erwarten können, sagt sie. Und so war die letztjährige Weltcup­gesamtdritte nach dem vierten Rang über die Langdistanz zufrieden – im Gegensatz zu ihrem ersten EM-Einsatz über die Mitteldistanz (7.).

Den Trainingsrückstand sah sie in beiden Resultaten bestätigt, auch der Wettkampfrhythmus fehlte ihr. Wegen eines Ermüdungsbruches im Fuss konnte sie erst drei Wochen vor der EM mit dem Lauftraining wieder einsetzen. «Beim Laufen fehlt mir der Speed, ich bin mit einem einzigen Gang unterwegs», beschrieb sie bildlich.

Joey Hadorn (21 / Fahrni bei Thun): Am Schlusstag glückte ihm über die Langdistanz das Positiverlebnis. Physisch stark und ohne zeitraubende Fehler lief er in der Königsdisziplin als Ersatz auf Platz 20.

Damit korrigierte der Junioren-Weltmeister seinen Fauxpas über die Mitteldistanz. Dort hatte er einen Kon­trollposten überlaufen: «Ich war riesig enttäuscht, konnte dies aber rasch abhaken und mich nochmals fokussieren.»

Florian Howald (26/Oberönz): der Lichtblick aus Berner Sicht im Männerteam. Seine Erfolgs­bilanz übertraf das bis anhin Erreichte bei weitem: Gold im Team-Sprint und Silber mit der Staffel sowie über die Mittel­distanz. «Genial, besser als erträumt», bilanzierte er. Einen ganz besonderen Stellenwert hat für ihn die Einzelmedaille: Sie ist die erste auf höchster Stufe.

Sarina Jenzer (26/Liebefeld): Glücklich verliefen die Heim­titelkämpfe für die Freundin von Medaillensammler Matthias Kyburz (je zweimal Gold und Silber) nicht. Im Sprint verpasste sie als Siebte den Diplomrang um drei Sekunden. Es folgte der indis­kutable 44. Rang über die Mitteldistanz und Rang 20 über die Langdistanz am Schlusstag.

Martina Ruch (23/Eggiwil): Nur als Zuschauerin verfolgte sie die EM. Zwei Wochen vor dem Auftakt schmerzte der Fuss. Die Ursache erwies sich als Stressfraktur.

Florian Schneider (24/Stettlen): Im Sprint belegte er am Starttag als siebter Schweizer Rang 20. Schneider startete im Tessin auch an den Schweizer Sprintmeisterschaften – und gewann den Titel.

Judith Wyder (29/Bern): Gilt es die Läuferin mit der grössten Begeisterung auszuzeichnen, ist ­Judith Wyder erste Anwärterin. Nur fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter präsentierte sie sich bereits wieder in beneidenswerter Form. «Ich spürte zwar vor dieser EM Zuversicht, dass es aber derart gut gelaufen ist, überrascht mich», sagt die bald 30-Jährige.

Neben der physischen Verfassung strahlte sie eine beeindruckende technische Sicherheit aus. Im Hinblick auf die WM im August sieht sie weiteres Steigerungspotenzial. «Es bereitet Riesenspass, so zu laufen und die Kraft von der Familie und dem Team zu spüren», sagt sie.

(Berner Zeitung)