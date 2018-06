«Viele Schwinger reagieren sensibel»

Schwingen und Mentaltraining – bis vor wenigen Jahren passte dies nicht zusammen. Weshalb?

Jörg Wetzel: Weil es eine Sportart mit viel Tradition ist, die von Traditionalisten getragen wird. Es ist eine männlich geprägte Welt; sich helfen lassen respek­tive Experten einbeziehen war lange Zeit nicht eben en vogue.

Spüren Sie in der Szene nach wie vor Vorbehalte gegenüber Ihrer Arbeit?

Selten. Sie kommen von Leuten, die Schwingen immer noch für Brauchtum und nicht für Leistungssport halten. Ich staune immer wieder ob der negativen Kommentare, auch von Prominenten, die nicht wissen, um was es in unserer Arbeit geht. Das ist eine Farce. Das sind Menschen, die im Leben stehen geblieben sind und Professionalisierung ablehnen. Es reicht nicht mehr, beim Heuen oder auf der Baustelle die Arme zu brauchen – gezieltes Krafttraining ist unabdingbar. Die Zeiten haben sich geändert. Deshalb arbeite ich vielschichtig.

Das heisst?

Ich unterscheide drei Bereiche: Erstens die mentale Leistungsoptimierung, da geht es um Rituale, Einstellung, ums Fokussieren und um Selbstbewusstsein. Zweitens die Umfeldoptimierung, sei es im Sport wie im Privaten. Und drittens die Persönlichkeit. Auch der Charakter schwingt mit, Stärken und Schwächen, Eigenschaften und Werte, sogar Sorgen und Ängste.

Die Athleten müssen sich also ziemlich öffnen.

Es gibt Schwinger, die nur an der Entspannung arbeiten wollen. Mit denen mache ich zwei-, dreimal autogenes Training und gut ist. Mit anderen muss man tiefer gehen, etwas graben. Es kann sein, dass aus einem bestimmten Grund ein Athlet an seinen Fähigkeiten zweifelt, die Wurzeln können in der Kindheit liegen.

Unterscheidet sich die Zusammenarbeit mit Schwingern von jener mit anderen Sportlern?

Das kann man sagen. Grundsätzlich sind Schwinger ehrlicher, sie spielen dir nichts vor. Was ich in all den Gesprächen realisiert habe: Je grösser die Muskeln, desto weicher ist oft der Kern. Wie andere Sportler auch sind mehrere Schwinger unsicher; das Bild, welches sie gegen aussen abgeben, korrespondiert nicht mit ihrem Inneren. Das ist sehr spannend. Viele Schwinger reagieren sensibel in und auf Stresssituationen – auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen.

Schwingen ist ein von Kraft ­geprägter Kampfsport. Wie viel Prozent macht der mentale ­Aspekt aus?

Der Grossteil entscheidet sich im Kopf, der Rest im mentalen Bereich (lacht). Im Ernst: Je harziger es im Sägemehl läuft, desto potenziell einflussreicher wird, was zwischen den Ohren abläuft. Das kann 0 bis 100 Prozent ausmachen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)