Triathletin angefahren, entführt und mit dem Tod bedroht

Auf Facebook schilderte Birli wenige Stunden später, was passiert war: «Tausend Dank an alle, die mich gestern gesucht haben. Ihr hättet mich nicht finden können. Ich wurde angefahren, zusammengeschlagen, gefesselt und in ein kleines Haus abseits der Strasse gebracht – wie in einem schlechten Film.» Sie postete diese Nachricht aus der Universitätsklinik Graz.