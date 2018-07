Tiziana Realini springt in Lyss zum Titel

Verygood Delacense heisst der neunjährige Wallach, auf dem Tiziana Realini die Berner Kantonalmeisterschaft der Springreiter in Lyss bestritt. Very good, auf Deutsch sehr gut, war auch die Darbietung der 34-jährigen Reiterin aus Amsoldingen und ihres Pferdes. Bereits im Vorjahr hatten sie als Schnellste die beiden Umgänge absolviert; und auch in diesem Jahr waren sie nicht zu bezwingen.

Reto Kaufmann (Burgistein) hatte auf Cumino 42,75 Sekunden vorgelegt. Realini war 22 Hundertstel schneller. Die gebürtige Tessinerin war die Beste und konnte sich wenig später und nach kurzer Verwirrung als Siegerin feiern lassen. Es war nicht klar gewesen, ob es ein zusätzliches Stechen geben würde. Dies war nicht der Fall.

Wieder ambitioniert

Realini nahm 2008 mit ihrem damaligen Spitzenpferd Gamour im Concours Complet an den Olympischen Spielen in Peking teil. Gamour ging kurz darauf, was den Wettkampfsport bestraf, in Rente. Realini, die einst wegen des Studiums der Pferdewissenschaften in die Region Bern gekommen war, blieb dem Reitsport treu. Sie zog sich aber, inzwischen Mutter von zwei Töchtern, danach aus der nationalen Spitze zurück.

Im Springreiten etwa hat sie im Moment nur eine regionale Lizenz gelöst, obwohl Verygood Delacense das Potenzial für schwierigere Prüfungen hätte. Ohne nationale Lizenz darf Realini nur Prüfungen absolvieren, in denen die Hindernisse nicht höher als 135 cm sind. «Ich hatte bis jetzt auch kein anderes Pferd, das das Potenzial für schwierige Aufgaben hat. Für nur ein Pferd lohnte sich der Aufstieg auf die nationale Ebene nicht», liefert sie die Begründung.

Nun ändere sich die Situation langsam, und sie werde wohl im nächsten Jahr die Startberechtigung für nationale Prüfungen erwerben. Und: Realini hat auch wieder Ambitionen, im Concours Complet zumindest in die Schweizer Spitze zurückzukehren.

Mit dem elfjährigen Wallach Toubleu de Rueire steht ihr seit kurzem ein Pferd zur Verfügung, das das Potenzial für internationale Einsätze hat. «Ich bin mit ihm schon aufs Podest geritten, allerdings noch nicht in der höchsten Kategorie», sagt die 34-Jährige.

Bei den Springreitern hat die Berner Kantonalmeisterschaft für Realini durchaus einen grossen Stellenwert. «Die Schweizer Meisterschaft der regionalen Reiter ist sicher grösser», sagt sie. «Der kantonale Titel aber kommt nahe dahinter.»

Auf der nationalen Ebene finden die Titelkämpfe in diesem Jahr im September in Tavannes statt. «Ich möchte wieder aufs Podium steigen, wie im letzten Jahr», sagt Realini.

Vielleicht kann ihre Leistung auch dann wieder mit «very good», sehr gut, beurteilt werden. (Berner Zeitung)