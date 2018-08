Stucki kann auf der Schwägalp Geschichte schreiben

Manches Schwingerherz dürfte in diesen Tagen vor Freude hüpfen. Zwar neigt sich die Saison dem Ende zu, doch steht das Highlight unmittelbar bevor. Und so werden sie am Sonntag zu Tausenden auf die Passhöhe zwischen Toggenburg und Appenzellerland ziehen, um den «Bösesten» der «Bösen» zuzusehen.

Weil heuer kein Fest von eid­genössischem Charakter statt­findet, bildet der Schwägalp-Schwinget den Saisonhöhepunkt. Schliesslich treffen dort die Spitzenkräfte der drei stärksten Teilverbände (Innerschweiz, Nordostschweiz, Bern) aufeinander. Und weil in einem Jahr in Zug das «Eidgenössische» stattfindet, könnte man durchaus von einem Testlauf schreiben. Peter Schmutz, der Technische Leiter der Berner Schwinger, jedenfalls sagt: «Es wird für alle eine grosse Herausforderung.»

Stuckis Motivation

Die Berner reisen dezimiert und mit nur sechs «Eidgenossen» in die Ostschweiz. Ihnen fehlen mit dem eben zurückgetretenen Matthias Sempach und Matthias Glarner zwei Schwingerkönige. Und auch die Absenz von Remo Käser, der mit dem Schwingclub Kirchberg an das Basellandschaftliche Kantonalfest einge­laden wurde, fällt ins Gewicht. ­Allerdings fehlt den Nordostschweizern mit Armon Orlik ebenfalls ein Aushängeschild.

Und doch dürften die Gastgeber ein Wörtchen um den Sieg mitreden: Ihre Trümpfe sind Samuel Giger, der heuer bereits fünf Feste für sich entscheiden konnte, sowie Vorjahressieger Daniel Bösch. Die Hoffnungen der Innerschweizer ruhen derweil in erster Linie auf Joel Wicki.

Gleichwohl sagt Schmutz: «Wir wollen den Sieg. Doch dafür braucht es eine starke Mannschaftsleistung.» Sieben Feste haben Christian Stucki, Kilian Wenger und Matthias Aeschbacher heuer für sich entschieden – ihnen ist der Erfolg am ehesten zuzutrauen. Überdies könnte sich für Stucki der Kreis schliessen: Fünf von sechs Bergkranzfesten hat er mindestens einmal gewonnen, ihm fehlt nur noch ein Triumph auf der Schwägalp – das dürfte für den Seeländer an und für sich Motivation genug sein.

Los geht es auf der Schwägalp am Sonntag ab 8 Uhr. Auf www.bernerzeitung.ch wird ein Liveticker ersichtlich sein.

Spitzenpaarungen 1. Gang: Samuel Giger - Joel Wicki. Daniel Bösch - Christian Stucki. Roger Rychen - Kilian Wenger. Matthias Aeschbacher - Christian Schuler. Martin Hersche - Damian Gehrig. Domenic Schneider - Patrick Schenk. Raphael Zwyssig - Florian Gnägi. Tobias Krähenbühl - Benji von Ah. Beni Notz - Andreas Ulrich. Samir Leuppi - Ruedi Roschi. Martin Roth - Willy Graber. (mob)