So will Kipchoge den Marathon in unter 2 Stunden schaffen

Der Champion reiste standesgemäss an: Im Privatjet des Sponsors flog der Kenianer Eliud Kipchoge in Wien ein. Sein zweiter Rekordversuch, als Erster im Marathon unter 2 Stunden zu bleiben, startet am Samstag um 8.15 Uhr (wir berichten live). Der Samstag ist für die Parforceleistung gemäss Meteorologen der beste Tag des angepeilten Zeitfensters. Das Wichtigste zum Spektakel: