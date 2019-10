«So bin ich noch nie empfangen worden»

Sie strahlt, wie sie das meistens tut, als sie an diesem Montagnachmittag um 15.15 Uhr die Empfangshalle am Flughafen Zürich betritt. Mit dabei hat Mujinga Kambundji ihre bisher wertvollste Beute, seit sie Bestzeiten und Podestplätze jagt: die Bronzemedaille, die sie an der WM in Doha über 200 m gewonnen hat, baumelt um ihren Hals.