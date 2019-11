Sie sind die Hoffnung für ein ganzes Land

Stürmer Shaun Bartlett wurde 2000 Cupsieger mit dem FCZ. Am Samstag drückt er den Rugby-Spielern seiner Heimat die Daumen. (Bild: Andreas Meier/freshfocus)

Diesen Donnerstag hat er seinen 47. Geburtstag gefeiert. Am Samstag hat er viel zu tun. Am Nachmittag trifft er mit den Kaizer Chiefs, bei denen er als Assistenztrainer arbeitet, im nationalen Cup auf die Orlando Pirates. Das ist nicht nur das grosse Derby der Clubs aus dem Grossraum Johannesburg, sondern des südafrikanischen Fussballs überhaupt. Das Stadion mit seinen 90'000 Plätzen ist ausverkauft.

«Das ganze Land schaut den Final»

Die Zeit nimmt sich Bartlett trotzdem, um am Morgen vor dem Fernseher zu sitzen und das WM-Endspiel im Rugby zu schauen. Rugby ist nun nicht sein liebster Sport, das ist natürlich Fussball, und auch Cricket ist ihm näher, weil er es früher selbst spielte. Aber er sagt: «Das ganze Land schaut den Final. Da muss ich es auch.»

Die Springboks, kurz Boks, sind in ihrem Sport eine Weltmacht und die grössten Gegenspieler der sagenumwobenen All Blacks aus Neuseeland. Sie können am Samstag zu ihnen aufschliessen und ebenfalls ihre dritte WM gewinnen. 1995 holten sie den ersten Titel, 2007 den zweiten, und jetzt ist 2019. Die Zwölferreihe geht weiter, wenn die Springböcke ausgerechnet dem Gegner widerstehen, der ihnen im Halbfinal die All Blacks mit einer überragenden Leistung aus dem Weg geräumt hat.

«Wenn der Erfolg fehlt, sind immer die Spieler schuld.»Shaun Bartlett

Fussball ist in Südafrika der Sport der Schwarzen, «seit den Zeiten der Apartheid», sagt Bartlett. 80 Prozent der 57 Millionen Einwohner sind schwarz. Trotz aller Leidenschaft für den Fussball wartet die Nationalmannschaft auf den durchschlagenden Erfolg. Einmal, 1996, ist sie mit Bartlett Afrikameister geworden, erst dreimal hat sie es an eine WM geschafft, letztmals 2010 im eigenen Land. Auch da schieden sie in der Vorrunde aus.