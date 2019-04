Sie musste noch einmal laufen lernen

Die bittere Bilanz: Seither hat die Bernerin keinen Marathon mehr beendet. Mehr noch, im letzten Sommer verordneten ihr ihre Trainer, Beat Aeschbacher und die einstige 800-m-Rekordhalterin Sandra Gasser, eine Zwangs- und damit Laufpause. 2017 hatte Neuenschwander das Rennen in London mit Rückenbeschwerden abgebrochen und jenes in Berlin erst, als sich die schmerzenden Hamstrings zum Muskelfaserriss ausgeweitet hatten.

Im Frühling 2018 dann doch ein Lichtblick: Sie lief eine persönliche Bestzeit im Halbmarathon – endlich, es ging aufwärts. Doch dies war ein Trugschluss. Nur wenige Wochen später musste sie schon das Einlaufen zum Schweizer Frauenlauf in Bern abbrechen. Das neue Problem gestand sie sich und ihren Betreuern erst im Juni in der EM-Vorbereitung in Kenia ein: Ermüdungsbruch. Für Aeschbacher war der Zeitpunkt gekommen, die Athletin, die sich nur ungern bremsen lässt, zu stoppen.

Neuenschwander sagt heute: «Es war für mich eine neue Erfahrung, die Geduld zum Ausheilen und zur absoluten Regeneration aufzubringen.» Sie spürte, wie schnell von der alten Fitness vieles verloren ging, und sie merkte, dass sie neue Wege gehen musste, wenn sie ihr letztes Ziel noch erreichen wollte: im Minimum noch ein Rennen in einer respektablen Zeit zu ­beenden.

Als sich das Trio daran machte, herauszufinden, was zur Verletzungsserie geführt haben könnte, landete es bei der sogenannten Laufökonomie, die sich bei der Athletin in den vergangenen zwei Jahren und bei Wochenumfängen von bis zu 230 Kilometern in eine ungünstige Richtung entwickelt hatte. Neuenschwander sagt vereinfacht: «Ich lief ohne Kraft im Schritt und mit Ausweichbewegungen, ich verkrampfte deshalb schnell.» Sie geriet ins Grübeln und hatte ja nun, da sie Profiläuferin war, genügend Zeit, sich mit unbefriedigenden Trainings auseinanderzusetzen, daran herumzustudieren, wieso alles einfacher gegangen war, als sie noch halbtags gearbeitet hatte.

Ein «positiver Stress»

Für Neuenschwander brach mit der Zwangspause im Sommer 2018 eine schwierige Zeit an. «Laufen ist meine Leidenschaft, laufen bedeutet mir – wenn nicht alles, so doch fast alles. Es macht mich zufrieden, gibt mir Power. Kann ich nicht laufen, ist die Lebensqualität nicht die gleiche.»