Eine knappe 2:3-Niederlage im Heimspiel gegen Österreich genügt den Schweizer Volleyballerinnen sich erstmals auf sportlichem Weg für eine EM-Endrunde zu qualifizieren. Angeführt von der zuletzt verletzungsbedingt fehlenden Teamleaderin Laura Künzler gewannen die Schweizerinnen vor 1150 Zuschauern in Schönenwerd die ersten beiden Durchgänge mit 25:23 und 25:22. Damit war die Equipe von Nationaltrainer Timo Lippuner in der Gruppe B nicht mehr vom 2. Platz zu verdrängen, der zur Teilnahme an der EM-Endrunde berechtigt.