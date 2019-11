Rugby-Helden in Südafrika empfangen

Die Rugby-Helden von Südafrika sind bei ihrer Rückkehr in die Heimat euphorisch empfangen worden. Tausende Fans hatten sich am Dienstag auf dem Flughafen in Johannesburg versammelt und das Team mit Gesängen und Tänzen gefeiert. Die Mannschaft um Kapitän Siya Kolisi und Trainer Rassie Erasmus hatte bei der WM in Japan am Samstag im Final gegen England zum dritten Mal den Titel für Südafrika gewonnen.