Raus aus dem Schlamassel

Die Rede zum Aufbruch muss warten. Olle Dahlin hat ein gebrochenes Bein. Der neue Präsident der Internationalen Biathlon-Union (IBU) fehlt darum zum Start der Weltcupsaison. Sie beginnt am Wochenende in Slowenien. Gern hätte der 64-jährige Schwede da berichtet, was er und sein Team seit der Amtsübernahme im September schon alles erreicht haben.