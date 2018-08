Oliver Hegi holt am Barren EM-Bronze

Oliver Hegi hat an den Europameisterschaften der Kunstturner in Glasgow die erste Schweizer Medaille geholt. Der 25-jährige Aargauer gewann im Final am Barren mit 14,633 Punkten Bronze. Pech bekundete Henji Mboyo, der in seinem ersten Gerätefinal bei der Elite beim Abgang stürzte und nur Rang 7 belegte.

Gold und Silber gingen erwartungsgemäss an Russland. Artur Dalaloyan sicherte sich nach dem EM-Titel mit dem Team und am Sprung auch denjenigen am Barren, Silber ging an David Beljawski. (sda)