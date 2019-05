Nur scheinbar ein klarer Entscheid

Das CAS entschied gestern zugunsten der IAAF und damit gegen die Südafrikanerin. Es hält das IAAF-Vorgehen im Gegensatz zu Semenya weder für «diskriminierend, unnötig und disproportional», noch den gewählten Ansatz via Senkung des Testosteronspiegels für «unzuverlässig».

Wohl ist es den CAS-Richtern mit ihren Entscheid allerdings nicht. Sie fordern die IAAF auf, ihre Strategie zu überdenken und ihren jetzigen Ansatz sein zu lassen, weil die Beweisführung allein via Testosteron sehr fraglich sei. Der Weltverband will nicht nachdenken. Kurz nach dem Verdikt teilte er mit, die bislang sistierten Regeln im Umgang mit Intersexuellen ab 8. Mai aufzuheben. Er fühlt sich also als Sieger in einem Prozess, in dem es bloss Verliererinnen gibt, kleinere und grössere.

Denn letztlich ist das erhoffte Präjudiz-Urteil ausgeblieben, das man vom CAS erwartete. Es sagt zwar, dass der Sport regeln darf, wen er zu seiner Frauenkategorie zulässt. Die Richter sagen aber auch, dass sie den aktuellen Ansatz für sehr zweifelhaft halten. Das bedeutet mit anderen Worten: Obschon der Wettkampfsport seit Jahrzehnten zwei Kategorien führt, kann er rechtlich weiterhin nicht stichhaltig definieren, wann eine Frau als Frau gilt.

Caster Semenya wird, sofern sie dem Sport erhalten bleibt, darum wohl gegen das Vorgehen der IAAF klagen. Sie muss dann beweisen, warum in ihrem spezifischen Fall der Testosteron-Ansatz unzureichend ist. Ihr werden andere intersexuelle Athletinnen folgen. Mit diesem CAS-Urteil ist darum das Ende einer langen und hitzigen Debatte längst nicht gekommen.