Nun müssen es die Springreiter richten

Als die Springreiter mit ihren Pferden beim veterinärmedizinischen Check-up vortrabten, schien die Sonne. Für Mensch und Tier eine willkommene ­Abwechslung nach vier Tagen Dauerregen, für den Ausläufer des Sturms Florence gesorgt hatten. Das schlechte Wetter führte zusammen mit organisatorischen Mängeln für eine ­chaotische erste Woche an den Weltreiterspielen in Tryon im US-Bundesstaat North Carolina.

Die Wettkämpfe fanden vor halb leeren Tribünen statt. Nun sollen der Sonnenschein und das in den USA in der höheren Gesellschaft populäre Springreiten dafür sorgen, dass sich die Organisatoren um Investor Mark Bellissimo ihrem hoch gesteckten Ziel von 500000 Besuchern zumindest noch annähern.

Hohe Schweizer Ziele

Auch für die Schweizer Delegation sind es die Springreiter, die es nach dem bescheidenen Abschneiden in den beiden anderen olympischen Disziplinen Vielseitigkeit und Dressur mit dem letzten beziehungsweise drittletzten Rang richten sollen. Die Pferde sind bereit: Sie wurden bei der Überprüfung als «fit to compete» befunden.

Die in Clooney, Bianca, Daimler und Bacardi sowie ihre Reiter Martin Fuchs, Steve Guerdat, Werner Muff und Janika Sprunger gesetzten Erwartungen sind gross: Zum Minimalziel wurde vom nationalen Verband ein Rang unter den ersten sechs erklärt, der die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sicherstellte.

«Das würde uns den Druck für die kommende Saison nehmen», sagt Equipenchef Andy Kistler. Die zweite und letzte Möglichkeit führt über die EM 2019 in Rotterdam. Für London 2012 und Rio de Janeiro 2016 mussten sich die Schweizer bereits auf diesem Weg qualifizieren, nachdem sie bei der WM gescheitert waren. Sowieso war Erfolg an Weltmeisterschaften bisher rar: Seit Beginn der Austragungen 1953 konnten die Schweizer erst eine Medaille gewinnen. Lesley McNaught, Markus und Thomas Fuchs sowie Stefan Lauber holten 1994 Team-Bronze in Den Haag.

Als Team stärker geworden

Für Andy Kistler liegt Edelmetall nun aber in Reichweite: «Wir haben eine starke Equipe und wollen sowohl in der Team- als auch in der Einzelwertung um Medaillen reiten.» Das Formieren dieser Equipe passierte aber nicht ohne Nebengeräusche.

Der in Elgg wohnhafte Jurassier Steve Guerdat, Olympia­sieger von 2012, galt von Anfang an als gesetzt. Er musste sich aber zwischen seinen Stuten Hannah und Bianca entscheiden. Seine Wahl fiel auf Bianca, der er mehr Talent attestiert. Auch Martin Fuchs, mit 26 Jahren der Jüngste, hatte seinen Startplatz auf sicher, bis sein Spitzenpferd Clooney vor fünf Monaten eine lebensgefährliche Kolik erlitt und operiert werden musste. Nur weil die Heilung überdurchschnittlich gut verlief, ist das Paar dabei.

Die Baselbieterin Janika Sprunger und ihr 12-jähriger Bacardi empfahlen sich durch gute Ergebnisse im Nationenpreis. Durch ein Wechselbad der Gefühle musste Werner Muff. Er unterlag in der internen Ausmarchung ganz knapp Paul Estermann, dessen Selektion nicht unumstritten war, weil gegen ihn ein Strafverfahren wegen Tierquälerei läuft. Muff lehnte daraufhin die Rolle des Reservisten ab. Dann verletzte sich Estermanns Lord Pepsi an der Sehne – Muff wurde nachnominiert.

Der 44-Jährige, der auf Daimler vertraut, sagte: «Ich habe kein Problem damit, die jüngste Vergangenheit zu vergessen.» Auch Team-Manager Kistler ist sicher: «Die Geschehnisse haben uns als Team nur stärker gemacht.»

125 Teilnehmer, 49 Länder

In der ersten Wertungsprüfung, dem Zeitspringen, das heute um 15 Uhr Schweizer Zeit beginnt, geht es darum, eine möglichst gute Ausgangslage zu schaffen. Die Teamwertung wird in je einem Nationenpreis-Umgang morgen und am Freitag entschieden. Nach einem Ruhetag findet am Sonntag der Einzelfinal in zwei Umgängen statt. In der Disziplin Springen treten mit 125 Reiterinnen und Reitern aus 49 Ländern so viele an wie noch nie – 25 Nationen beteiligen sich am Teamwettkampf.

Weltreiterspiele in Tryon/North Carolina. Schweizer Springreiterequipe: Martin Fuchs (26), Wängi TG, mit Clooney. Steve Guerdat (36), Elgg ZH, Bianca. Werner Muff (44), Seuzach, mit Daimler. Janika Sprunger (31), Wachtberg/GER, mit Bacardi. – Programm: Heute, 15.00 MEZ: Zeitspringen. – Morgen, 15.00: Nationenpreis, 1. Umgang. – Freitag, 19.30: 2. Umgang. – Sonntag, Einzelfinal: 1. Umgang (15.45), 2. Umgang (18.35).

