Nächster Prügel-Skandal um einen Footballer

Am Freitag veröffentlichte das Klatschportal TMZ ein Video, das Kareem Hunt von den Kansas City Chiefs schwer belastet. Es ist zu sehen, wie der Football-Star mit einer Frau in Streit gerät, sie stösst und nach einer Rangelei mit anderen Personen auch noch tritt, als sie am Boden liegt. Das Video soll von einer Überwachungskamera eines Hotels in Cleveland stammen und schon im Februar dieses Jahres aufgenommen worden sein.