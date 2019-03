Armbruch – Snowboardcrosserin Jost fehlt in Veysonnaz

Noch vor den Skicrossern eröffnen morgen die Snowboardcrosser das Weltcupfinale in Veysonnaz. Mit dabei ist auch Sina Siegenthaler. Die 18-jährige Emmentalerin aus Schangnau hat sich als Zwölfte für die Teilnahme der besten 16 Athletinnen qualifiziert. Siegenthaler bestritt vor einer Woche noch den Europacup in Gudari (GEO), stürzte dabei und zog sich Schürfwunden im Gesicht zu.

Noch mehr Pech bekundete die zweite Bernerin: Muriel Jost brach sich in Georgien im Training den Unterarm. Am Dienstag wurde die 21-Jährige aus Münchenbuchsee im Inselspital operiert. «Die Verletzung setzt mir momentan sehr zu», gesteht Jost. Als 17. des Gesamtweltcups hätte wegen Absagen auch sie in Veysonnaz starten dürfen. Nun bleibt der 7. Platz im Dezember in Cervina (ITA) das einzige Top-10-Resultat in ihrer ersten Saison als Weltcupfahrerin. «Leider hatte ich mich in Italien am Fuss verletzt.» Vier Wochen musste sie wegen des Knorpelrisses am Sprunggelenk einen Gips tragen. «Rennen verpasste ich dadurch keines, aber die Verletzung behinderte mich die ganze Saison.»

Jost bezeichnet die Saison als Lehrjahr.«Ich musste zuerst im Weltcup alles kennen lernen und Erfahrungen sammeln.» Insgesamt zeigt sie sich nicht unzufrieden. «Allerdings fahre ich jeweils im Wettkampf noch nicht top. So war ich zum Beispiel an der WM im Training zwei Sekunden schneller als im Rennen.» Woran das liegt, will sie bis zur nächsten Saison herausfinden. (pbt)