Mit neuem Körpergefühl Richtung Titel

Am Samstag ist es so weit: Aniya Seki kämpft in Gümligen um einen WM-Titel, der diesen Namen verdient. Aufgrund der Titelflut im professionellen Boxsport muss dies speziell erwähnt werden. Die Japan-Bernerin steigt in der Sporthalle Moos als Herausfordererin von Maribel Ramirez, Weltmeisterin der World Boxing Association (WBA) im Super-Fliegengewicht (bis 52,16 kg), in den Ring. Die Bilanz der Mexikanerin nimmt sich mit 12 Siegen, 9 Niederlagen und 2 Unentschieden im Vergleich mit jener Sekis (34/3/2) bescheiden aus.

Doch Ramirez entthronte im Mai überraschend Linda Laura Lecca, welche einst Guadalupe Martinez Guzman dominiert hatte. Und Guzman, Championne des World Boxing Council (WBC), gilt derzeit als Nummer 1 im Super-Fliegengewicht. Setzt sich Seki durch, ist sie also Weltmeisterin eines renommierten Verbands, aber deswegen nicht zwingend die Weltbeste. So weit, so kompliziert.

Sprints auf der Bahn

Um die Chance, um einen WM-Gürtel zu boxen, wahrzunehmen, tritt Bantamgewichtlerin Seki eine Gewichtsklasse tiefer an. Der Unterschied beträgt nur rund anderthalb Kilogramm, doch die Athletin sagt, sie habe «ein ganz anderes Körpergefühl. Anfänglich fehlte mir die Substanz, doch nun fühle ich mich wieder gut.» Hungern müsse sie nicht, um die Limite einzuhalten, sagt sie.

Weil Bruno Arati, Mentor und langjähriger Trainer, schwer erkrankt ist, wurde die 39-Jährige vom Boxclub Bern von Vito Rana sowie Haki Ajdarevic vorbereitet. Im Vordergrund standen das Sparring und das Thema Rhythmuswechsel. «Wir haben viel Intervalltraining gemacht», erzählt Aniya Seki, «Vito hat mich dreimal in der Woche mit Sprints auf der Tartanbahn gequält.»

«Wie eine Dampfwalze»

Trotz dem mässigen Palmarès ihrer Gegnerin rechnet Seki mit einem schwierigen Kampf. «Neun Niederlagen bedeuten in Mexiko nichts. Ramirez ist sehr gefährlich; sie wird wie eine Dampfwalze auf mich zukommen.» Wie es nach dem morgigen Showdown mit Sekis Karriere weitergeht, steht in den Sternen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ihre Laufbahn über ihren 40. Geburtstag hinaus fortsetzen wird.

Peter Stucki, Präsident der Berufsboxkommission, hat laut der Athletin signalisiert, dass ihre Lizenz verlängert werden dürfte. Sie habe nie eine längere Trainingspause gemacht und bisher nicht viele Schläge eingesteckt, hält sie fest. Voraussetzung ist, dass dies so bleibt.

Am Meeting in Gümligen, das um 20 Uhr beginnt, sind vor dem Titelfight diverse Amateur- und zwei weitere Profikämpfe zu sehen. Tickets sind noch erhältlich (www.boxclubbern.ch).

(Berner Zeitung)