Mit Fuchs, Katze und dem Geist der Samurai

In die WM war Irland als Weltranglistenerster gegangen, inzwischen wurde es durch Neuseeland wieder verdrängt – aber der neuseeländische Respekt bleibt. Denn mit Joe Schmidt wird der Viertelfinalgegner von einem Taktikfuchs trainiert, einem aus den eigenen Reihen sogar: Schmidt stammt aus Neuseeland, doch erst mit seinen Engagements in Irland erregte er Aufsehen. Die Regionalauswahl aus Leinster führte er zu drei Europacupsiegen, ehe er 2013 Irlands Nationalteam übernahm und mit diesem dreimal die Six Nations gewann. Mittlerweile ist er auch irischer Staatsbürger.

Nach der WM wird Schmidt zurücktreten und seine Trainerkarriere mit 54 beenden. Am liebsten natürlich mit dem Titel. Dafür dürfte er im heutigen Viertelfinal wieder in die Trickkiste greifen. Wie vor einem Jahr in Dublin, als seine Iren die All Blacks mit einer geschickten Finte nach einem Einwurf in die Falle lockten und so den einzigen Try des Spiels legten.

Wales - Frankreich:Maurer mit dickem Hals

Die Drecksarbeit ist seine Arbeit. Er steht ganz vorne im Gedränge, der dicke Hals und runde Kopf am Körper des Gegners verrenkt, maximaler Druck auf Wirbelsäule und Gelenke. Und Ohren wie Blumenkohl. Unter all den Schwerarbeitern im Rugby ist der Hooker oder Hakler, Rückennummer 2, der Akkordmaurer.

Aber Camille Chat ist sich ja einiges gewohnt – so geschmeidig der junge Mann aus Auxerre heisst, so sehr weiss er auszuteilen. Als Jugendlicher hat sich Chat, die Katze, im Kickboxen einen Namen gemacht, wurde als Elfjähriger sogar französischer Meister. «Ich habe es immer geliebt, zu kämpfen», sagt er. Mit 15 setzte Chat ganz auf Rugby, mit 20 unterschrieb er bei Racing 92 seinen ersten Profivertrag. Der Pariser Club gehört dem Schweizer Unternehmer Jacky Lorenzetti.

Mit 1,78 Metern und 98 Kilogramm ist Chat klein und leicht, vergleichsweise jedenfalls: Der handelsübliche Hooker ist zehn Zentimeter grösser und zehn Kilo schwerer. Ob er morgen im Viertelfinal gegen Wales spielt, ist offen – eigentlich ist er Ersatz von Captain Guilhem Guirado. Doch wenn er spielt, dürfen wir uns freuen. Denn wie hat einmal «Le Parisien» über ihn geschrieben: «Unermüdlich, explosiv und extrem schnell bohrt und schneidet er durch die gegnerischen Linien und legt Trys mit seiner natürlichen Wildheit und seinem Kämpferherzen.» So poetisch kann Drecksarbeit sein.