«Mir fehlt die Motivation»

Sie sind erst 21 – weshalb treten Sie bereits zurück?

Sarah Hornung: Nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro legte ich das Gewehr beiseite, brauchte etwas Abstand. In den letzten Monaten realisierte ich, dass mir eigentlich nichts fehlt, dass der Wunsch, zurückzukehren, nicht gross genug ist. Es hat überhaupt keinen Sinn, etwas zu erzwingen.

Der Entscheid ist Ihnen also leichtgefallen?

So würde ich es nicht formulieren. Gewisse Emotionen, welche ich an Wettkämpfen verspürte, werden mir sicher fehlen. Ich werde vielleicht ab und zu auch daran herumstudieren, was ich in meiner Karriere noch alles hätte erreichen können, deswegen vielleicht etwas hadern. Aber ich weiss, dass der Schritt notwendig ist. Wenn das Training keinen Spass mehr macht, sondern zur Qual wird, muss man aufhören.

Der Trainingsaufwand in der Hochkonzentrationssportart Schiessen ist gewaltig . . .

. . . und ich bin nicht der Typ, der acht Stunden lang am Schiessstand stehen und die Munition raushauen kann. Nach drei Stunden wird mir das Ganze zu monoton. Andere können das schlichtweg besser, andere sind eher fürs Profileben geeignet als ich.

Sie waren oft unterwegs, mussten als junge Frau auf vieles ­verzichten. Hat dies Ihre Pläne beeinflusst?

Fürs Sozialleben war die Pause wertvoll. Auf einmal hatte ich Zeit, Freunde und Bekannte zu treffen – zuvor war dies viel zu kurz gekommen. Ich bin jetzt in der Phase, in der ich einiges nachhole.

Vor den Sommerspielen in Rio hatten Ihnen Experten gar eine Überraschung in Form eines Medaillengewinns zugetraut. Sie wurden 21. – inwiefern hat sich die Enttäuschung auf Ihre Entscheidung ausgewirkt?

Überhaupt nicht. Das Feuer ist einfach erloschen. Das hatte ich übrigens schon vor der Reise nach Brasilien im letzten Sommer ein klein wenig gespürt. Nun fehlt mir die Motivation.

Sie holten Gold an der Junioren-WM und an den Olympischen Jugendspielen, galten im Schweizer Schützenverband mindestens als Jahrzehnttalent. Haben die Verantwortlichen versucht, Sie zum Weitermachen zu überreden?

(überlegt) Nein. Der Verband gewährte mir den Kaderstatus während meines Zwischenjahrs. Nun wurde mein Rücktritt einfach zur Kenntnis genommen.

Werden Sie, zumindest auf ­regionaler Ebene, weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen?

An den Schweizer Meisterschaften und einigen Teamwettkämpfen werde ich sicherlich antreten. Ich kann mir vorstellen, noch ein- bis zweimal pro Woche zu trainieren. Ziehe ich das durch, wird sich auch mein Niveau wieder etwas erhöhen. Dieses ist zuletzt doch ziemlich stark gesunken.

