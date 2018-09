Milosevics wichtige Paraden

Den Zuschauern in der Ballsporthalle bot sich vor dem Heimspiel gegen Gossau ein ungewohntes Bild. Mit Antoine Ebinger stand einer im Torwartdress auf dem Spielfeld, der eigentlich längst seinen Rücktritt gegeben hat. Ebinger ist 42 und beim BSV Bern Goalietrainer. Er wurde als zweiter Torhüter ins Aufgebot be­rufen, weil Edin Tatar verletzt ausfiel.

Der Bosnier, die klare Nummer 1 der Berner auf seiner Position, plagt sich mit einer Schleimbeutelentzündung im Ellbogen herum. Mitte Woche sollte feststehen, wie lange er ausfällt. Es besteht Hoffnung, dass Tatar nicht lange fehlt. Zumindest sieben bis zehn Tage dürfte er jedoch nicht zur Ver­fügung stehen. Ebinger kam schliesslich während zehn Minuten zum Einsatz, während der ­übrigen Spielzeit hütete Renato Milosevic beim 38:34-Erfolg das BSV-Gehäuse.

Aus der 1. Liga

Der 20-Jährige ist der jüngere Bruder des Kreisläufers Alen Milosevic, der am Freitag seine Rückkehr ins Nationalteam bekannt gegeben hat. Der Torwart spielte in der letzten Saison noch für die zweite Mannschaft in der 1. Liga. Bis anhin war er hinter der überzeugenden Stammkraft Tatar nur zu wenig Spielzeit ge­kommen. «Ich war besonders motiviert, als ich erfahren habe, dass ich von Anfang an spiele», schilderte Renato Milosevic, wie er sich vor seinem ersten längeren Einsatz gefühlt habe.

Der Nachwuchsmann trug mit zwei seiner sieben Paraden in der Schlussphase dazu bei, dass die Berner das Spiel gegen den Aussenseiter aus der Ostschweiz für sich entscheiden konnten. Dazwischen gab es allerdings auch Phasen, in denen er kaum einen Ball hielt. Es war aber auch kein Spiel, in dem sich die Tor­leute besonders auszeichnen konnten. Auf beiden Seiten präsentierten sich die Abwehrreihen ziemlich löchrig; im Schnitt fiel alle 50 Sekunden ein Treffer.

«Ich bin nicht mit allem zufrieden», zog Milosevic daher Bilanz. An das Niveau in der NLA habe er sich bereits recht gut gewöhnen können. «Ich arbeite auch viel mit Video», sagte der 20-Jährige, der von der Zusammenarbeit mit Edin Tatar sehr profitieren kann. Die beiden Schlussmänner können sich auch in ihrer gemeinsamen Muttersprache unterhalten.

Trainer Aleksandar Stevic ist mit der Entwicklung des jungen Torhüters zufrieden. «Es war kein überragendes Spiel von ihm, aber er ist gut in die Partie ge­startet und hat am Ende zwei wichtige Paraden gezeigt», kommentierte der BSV-Coach Milosevics Leistung. Es sei für ihn keine einfache Situation gewesen. «Renato hat in der Vorbereitung überzeugt, danach aber kam er kaum zum Zug, weil Edin Tatar überzeugt hat», sagte Stevic.

Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) dürfte der junge Torhüter die nächste Möglichkeit erhalten, sich auszuzeichnen. Der BSV Bern tritt im Cupsechzehntel­final beim Erstligisten Fides St. Gallen an. (Berner Zeitung)