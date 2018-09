Konkurrenzkampf beim Meister

Unihockey-Saisonbeginn: Die Berner Frauenteams kämpfen um einen Platz im Superfinal. Bei Bern-Burgdorf steht neu ein Meistertrainer an der Bande. Mehr...

Die am Sonntag beginnende Unihockey-Meisterschaft in der NLA verspricht viel Spannung. Selten schien die Ausgangslage so offen wie vor Beginn der neuen Saison. Mehr...