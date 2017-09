Kein Oberländer Kategoriensieg

Bei kühlem, jedoch sonst angenehmem Schwingerwetter trafen sich 250 Knaben zum Jungschwingertag in Latterbach. Mit grossem Interesse verfolgten über 500 Zuschauer die Arbeit der hoffnungsvollen Nachwuchsschwinger, die zum Teil hochstehende technisch erstaunlich gut ausgereifte Arbeit zeigten.

Wie gross die Solidarität unter den Schwingern ist, zeigt die Tatsache, dass die Aktiven des durchführenden Vereines der Schwingersektion Niedersimmental alle in irgendeiner Form als Helfer oder Kampfrichter tätig waren. So amtete zum Beispiel Schwingerkönig Kilian Wenger als aufmerksamer Kampfrichter und spornte so viele Jungschwinger zu aussergewöhnlichen Leistungen an.

Obwohl sich in allen vier startberechtigten Kategorien ein Oberländer für die Schlussgangteilnahme qualifizieren konnte, mussten sie die Siege den Schwingern aus den anderen Gauverbänden überlassen.

Viele Zweige gesammelt

In der jüngsten Kategorie der Jahrgänge 2007 und jünger siegte der Mittelländer Joel Zimmermann mit sechs Siegen überlegen. Im Schlussgang bezwang der in Milken wohnhafte Zimmermann den Schwarzenegger Lars Kupferschmid, der sich trotz der Niederlage im zweiten Rang klassieren konnte. Mit zwölf gewonnenen Zweigen schnitten die Oberländer hier sehr erfolgreich ab.

Durch den gestellten Schlussgang des einheimischen Simon Stucki und des Haslibergers Lorenz Nägeli erbte in der Kategorie der Jahrgänge 2005/2006 der Emmentaler Michael Moser den Festsieg. Mit neun Zweigen gewannen die Oberländer hier genau die Hälfte der abgegebenen Zweige.

Als Mannschaft stark

Bereits mit dem ersten Angriff besiegte der Mittelländer Janis Iseli in der Kategorie der Jahrgänge 2003/2004 den talentierten Wilderswiler Oliver Rubin mit einem Kurzzug. Hier wurde klar ersichtlich, dass der Altersunterschied von einem Jahr bei den Jungschwingern sehr viel ausmachen kann. Als Mannschaft waren ebenfalls in dieser Kategorie die Oberländer mit zehn gewonnenen Zweigen am erfolgreichsten.

Mit einem Kurzzug und anschliessender Bodenarbeit besiegte der Mittelländer Adrian Walther in der ältesten Kategorie der Jahrgänge 2001/2002 den Oberwiler Michael Heim. Mit acht gewonnenen Zweigen zeigten die Jungschwinger aus dem Oberland ebenfalls hier ihre mannschaftliche Stärke. (Berner Oberländer)