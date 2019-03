Intensiv war das Eishockey- und Fussballjahr auch in der nationalen Liga. Erstmals seit 1986 holte YB wieder einen Meistertitel – die Stadt war in Ekstase und ein grosser Rest des Fussballlandes verspürte zumindest einen kleinen Funken Häme in Richtung des bisherigen Dominators Basel. Obwohl die Berner einen grossen Vorsprung hatten, wollten über 337'000 Menschen am TV miterleben, wie sie im Heimspiel gegen Luzern den Titel perfekt machten. Deutlich spannender war die Entscheidung im Eishockey. Sieben Spiele brauchte es im Playoff-Final zwischen Lugano und den ZSC Lions, bis die Zürcher sich die Trophäe sichern konnten – mit einem 2:0 in Lugano. 313'000 TV-Geräte waren da auf SRF 2 geschaltet. Übertroffen werden beide Partien aber vom Champions-League-Final: Reals Titelhattrick erreichte im Schweizer Fernsehen eine Zuschauerzahl von 512'000.