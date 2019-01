Er ist ein Star am Ball. Seit acht Jahren wirft Enes Kanter in der NBA Körbe, annähernd 100 Millionen Dollar hat er in dieser Zeit verdient. Bei den New York Knicks spielt er derzeit, und im Big Apple wissen sie den Wert des Centers zu schätzen, der 1992 in Zürich zur Welt gekommen ist: Er ist Leistungsträger, allein in dieser Saison bezahlen sie ihm mehr als 18 Millionen Dollar.