Hofbauer kommt nicht aus der Mode

Auf dem Pult ein Stapel Material, im Gesicht Züge von Müdigkeit, im Kopf Vorfreude. Matthias Hofbauer ist soeben aus Dubai zurückgekehrt. Ein Nachtflug nach fünf Tagen WM-Vorbereitung mit der Schweizer Nationalmannschaft. Aus Dubai, exakt. Sonne, Strand, Trainings, Sitzungen, mentale Arbeit – vereint unter dem Motto: in bekannter Gruppe in unbekanntem Umfeld Reize setzen und Erwartungen wecken. Der Zwischenhalt in der Heimat unmittelbar vor der Weiterreise nach Prag zur WM soll den Spielern zur Erholung dienen. Hofbauer nutzt ihn für Administratives. In der Tür erscheint ein Kurier samt Paket. «Ich bin dann ein Weilchen weg», sagt Hofbauer. Der Kurier reckt den Daumen hoch: «Ich weiss.»