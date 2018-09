Hartnäckiger Widerstand des UHC Thun

Vor dem zweiten Berner Derby in der noch jungen Saison wurde in einem Talk über Gemeinsam­keiten zwischen dem Schwingen und dem Unihockey diskutiert. Keine Frage allerdings: An einem Schwingfest würde weder im ersten noch im Schlussgang die Paarung Wiler-Ersigen gegen Thun eingeteilt – zu gross sind die Unterschiede und die Stärkenverhältnisse zwischen diesen beiden Unihockeyclubs.

Hier der grosse Rekordmeister Wiler-Ersigen mit bislang elf Meistertiteln und drei Cupsiegen, da der Nobody Thun, dessen bisherige Höhepunkte sich auf den Aufstieg vor vier Jahren und insgesamt viermal Rang 1 in der zweithöchsten Spielklasse beschränken. Seit 2014 gab es, inklusive des Cupachtelfinals im Herbst 2015 (der mit einem 10:0-Heimsieg für die Emmentaler endete), neun Direktbegegnungen, die alle von Wiler-Ersigen gewonnen wurden, und zwar im Schnitt mit fünf Toren Unterschied.

Hofbauers Komplimente

In der letzten Direktbegegnung vor ziemlich genau neun Monaten hatten die Oberländer allerdings einen 2:5-Rückstand noch einmal wettgemacht und erst in der 56. Minute den entscheidenden sechsten Treffer durch Deny Känzig kassiert. Und überraschend gelang es den Thunern am vergangenen Samstag erneut, den klaren Favoriten vor grosse Probleme zu stellen.

So machten die Gäste ein 0:2, ein 2:3 und im Schlussdrittel sogar ein 3:5 wieder wett, ehe Matthias Hofbauer sein Team in der 54. Minute – und nur 27 Sekunden nach dem 5:5 – mit seinem dritten Treffer doch noch endgültig auf die Siegesstrasse schoss. Der Routinier geizte danach nicht mit Komp­limenten an den Widersacher: «Die Thuner haben uns das Leben wirklich sehr, sehr schwergemacht», befand er, «und je mehr Chancen wir nicht zu nutzen vermochten, desto ungeduldiger und deshalb oft zu unpräzis wurden wir.»

Weil die Berner Oberländer nach dem 5:6-Rückstand alles zu riskieren begannen und nun meist ohne Torhüter agierten, konnte Deny Känzig mit seinen Treffern 3 und 4 sowie dazwischen der Finne Miro Lehtinen das Skore doch noch zu einem standesgemässen Erfolg für Wiler-Ersigen ausbauen.

Trotz dem guten Auftritt in Kirchberg wird der UHC Thun wohl auch in dieser Spielzeit einmal mehr primär um den Liga­erhalt kämpfen. Die Oberländer sind allerdings mittlerweile der Spezialist für diese Aufgabe, konnte die Relegation doch im ersten NLA-Jahr erst im Playout und zuletzt dreimal in Folge sogar erst in den Auf-/Abstiegs-Playoffs verhindert werden. (Berner Zeitung)